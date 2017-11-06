TOFAŞ Rusya yolcusu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta Zenit St. Petersburg maçı hazırlıkları bir günlük iznin ardından bugün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle ligde 5’te 5 yaparak liderliğini sürdüren mavi-yeşillilerde gözler yeniden Avrupa’ya çevrilirken, dünü izinli geçiren Bursa temsilcisi akşam saatlerinde Mustafa V. Koç Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanla 7Days Eurocup maçı hazırlıklarının startını verdi. Başantrenör Orhun Ene idaresinde taktik ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İdman şut çalışmasıyla son buldu.

TOFAŞ Basketbol Takımı yarın saat 11.55 uçağıyla İstanbul Atatürk Havaalanı’ndan St. Petersburg’a uçacak. Mavi-yeşilli ekip, maç öncesi Rusya’da yapacağı iki idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Zenit St. Petersburg-TOFAŞ arasındaki mücadele 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

Mesut Alan