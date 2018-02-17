Tofaş yarı finalde Beşiktaş’ı yenmeyi bildi

Karşılaşmaya Beşiktaş, Weems ve DJ Strawberry’in 3’lükleri ile başladı: 6-2. Morgan ve Crocker’in art arda basketleri ile cevap veren TOFAŞ, 12-9 öne geçti. Morgan ve Crocker ile sayılar bulmaya devam Bursa ekibi, periyodu 28-24 önde tamamladı.

İkinci periyotta Kadji ve Wood ile etkili olan TOFAŞ, skoru 35-28’e getirdi. Yiğit ve Crocker ile üst üste 3’lükler bulan Bursa ekibi, farkı 9 sayıya çıkardı: 41-32. DJ Strawberry ve Lalanne ile pota altından basketler atan Beşiktaş, farkı eritmeye çalışsa da TOFAŞ, devreye 46-39 önde girdi.

Üçüncü periyotta DJ Strawberry ile dış atıştan, Lalanne ile de pota altından sayılar bulan Beşiktaş, farkı 2’ye indirdi: 50-48. Meija ve Kadji ile 8-0’lık seri yakalayan TOFAŞ, farkı çift hanelere çıkardı: 58-48. Siyah-beyazlılar, Strawberry’nin üçlükleri farkı azaltmaya çalışsa da Bursa ekibi periyodu 59-55 üstün tamamladı.

Son periyoda Yiğit ve Kadji’nin sayılarla başlayan TOFAŞ, skoru 66-60’a getirdi. Daha sonra Adams’ın üçlüğü ve Kenan’ın turnikesi ile Beşiktaş farkı 1’e indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede Meija, Crocker ve Henry ile etkili olan TOFAŞ parkeden 86-79’luk skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri Beşiktaş’ta 25 sayı ile oynayan DJ Strawberry oldu. TOFAŞ’ta ise Crocker 18 sayı ile takımının galibiyetine katkıda bulundu. Maçın yıldızı da TOFAŞ’tan Morgan seçildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Mehmet Keseratar xx, Kerem Baki xx

TOFAŞ: Morgan xxx 17, Berkan x, Yiğit Arslan xx 6, Tony Crocker xxx 20, Meija xxx 14, Henry xx 10, Owens xx 4, Kadji xxx 15, Muhsin x

Başantrenör: Orhun Ene

Beşiktaş Sompo Japan: Clark xx 8, Erkan x, Adams xx 9, Sertaç xx 4, DJ Strawberry xxxx 25, Kenan xx 8, Jon Diebler x 3, Weems xx 8, Lalanne xx 14

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 28-24 (TOFAŞ lehine)

Devre: 46-39 (TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 59-55 (TOFAŞ lehine)

5 faulle çıkan: Adams (35. 53) (Beşiktaş Sompo Japan)

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın