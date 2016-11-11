TÖHOB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada özel halk otobüsleri şoförlerine karşı uygulanan şiddetin kamuoyu tarafından da desteklenmediğini ve bu şiddet hareketinin faillerinin gereken yaptırımlara uğratılmasını beklediklerini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Son günlerde çeşitli kentlerimizde meydana özel halk otobüsü şoförlerine yönelik darp ve gasp eylemleri açık bir şiddet gösterisidir. Kentli insanların ulaşımına yardımcı olan ve toplu taşıma hizmeti sunan özel halk otobüsü şoförlerine olumsuz etki yapan bu tür davranışların kamuoyu tarafından desteklenmediği bilinmektedir. Özel halk otobüsleri sundukları hizmet nedeniyle yolcuları güvenle, konforla, kaliteyle taşımakla anılmak istemektedir. Yeni nesil otobüslerdeki kamera sistemleri sayesinde bugüne kadar özel halk otobüsü aleyhine sergilenen davranışlar ve haksızlıklar artık rahatlıkla saptanabilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da ve İstanbul’da benzer iki olay kamera görüntüleri eşliğinde televizyon haberlerinde yer almıştır. Her iki olayda da oluşturulan çete benzeri topluluklar özel halk otobüsü şoförlerine yönelik şiddete başvurmuşlardır. Bu ve benzer olayların artmasından endişe duyulmalıdır. Gün boyu trafikte zorlu saatler geçiren, yüzlerce kişiyle karşı karşıya gelen şoförlerimize yönelik bu tür saldırılar psikolojik zaafa yol açmaktadır. Topluma hizmet eden kişilere karşı gerçekleştirilen bu şiddet hareketini kınıyor, faillerinin gereken yaptırımlara uğratılmasını bekliyoruz."

