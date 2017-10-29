Tokat Kitap Fuarı başlıyor

31 Ekim -8 Kasım tarihleri arasında devam edecek fuar 9 gün boyunca Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda kitap severlerle buluşacak. Bölgenin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonda yaklaşık 113 bin öğrenci,115 bin çeşit 1 milyon kitap yer alacak.

Şenlik boyunca söyleşiler, konferanslar, şiir dinletileri ve imza etkinlikleri yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm öğrenciler kitap günleri boyunca sevdikleri yazarlar ve kitaplarla bir araya gelecekler. Fuar kapsamında Ataol Berhamoğlu, Kahraman Tazeoğlu, Cansu Canan Özgen, Talha Uğurluel, Abdurrahman Dilipak gibi 101 önemli yazar Tokat halkıyla imza etkinliklerinde ve söyleşilerde bir arada olacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Tokat Kitap Günleri tanıtım toplantısında, “Ne kadar bilgili olursak hayata bakışımız o kadar değişir. Yürüyüşümüz ve rotamız o doğrultuda daha da donanımlı hale gelir. Bilgiyi elde etmenin yolu okumaktan geçer. Okumak, öğrenmek, öğretmek, ilim bunlar çok önemli kavramlardır. Bir ülkenin bir milletin gelişmesi bir taraftan donanımlı bireylere güçlü toplumlara bağlıdır. Donanımlı ve güçlü birey ve toplum olmanın yolu da okumak, araştırmak, ilmin peşinden koşturmakla mümkün olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim Evi Organizasyonun yönetim kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci ise, “Bölgenin en büyük fuarlarından birine imzamızı atıyoruz birçok seçkin yazar ve yayın evi Tokat da kitap severlerle buluşacak umuyorum ki hem Tokat için hem çevre iller için yararlı bir organizasyon olacaktır” dedi.