Diğer
Kategoriler

Tokat Kitap Fuarı başlıyor

Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonun birlikte düzenlediği Tokat Kitap fuarı görkemli açılışıyla kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Tokat Kitap Fuarı başlıyor

29 Ekim 2017 15:31

31 Ekim -8 Kasım tarihleri arasında devam edecek fuar 9 gün boyunca Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda kitap severlerle buluşacak. Bölgenin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonda yaklaşık 113 bin öğrenci,115 bin çeşit 1 milyon kitap yer alacak.

Şenlik boyunca söyleşiler, konferanslar, şiir dinletileri ve imza etkinlikleri yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm öğrenciler kitap günleri boyunca sevdikleri yazarlar ve kitaplarla bir araya gelecekler. Fuar kapsamında Ataol Berhamoğlu, Kahraman Tazeoğlu, Cansu Canan Özgen, Talha Uğurluel, Abdurrahman Dilipak gibi 101 önemli yazar Tokat halkıyla imza etkinliklerinde ve söyleşilerde bir arada olacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Tokat Kitap Günleri tanıtım toplantısında, “Ne kadar bilgili olursak hayata bakışımız o kadar değişir. Yürüyüşümüz ve rotamız o doğrultuda daha da donanımlı hale gelir. Bilgiyi elde etmenin yolu okumaktan geçer. Okumak, öğrenmek, öğretmek, ilim bunlar çok önemli kavramlardır. Bir ülkenin bir milletin gelişmesi bir taraftan donanımlı bireylere güçlü toplumlara bağlıdır. Donanımlı ve güçlü birey ve toplum olmanın yolu da okumak, araştırmak, ilmin peşinden koşturmakla mümkün olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim Evi Organizasyonun yönetim kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci ise, “Bölgenin en büyük fuarlarından birine imzamızı atıyoruz birçok seçkin yazar ve yayın evi Tokat da kitap severlerle buluşacak umuyorum ki hem Tokat için hem çevre iller için yararlı bir organizasyon olacaktır” dedi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç