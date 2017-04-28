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Tokat merkezli 6 ilde tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

Tokat merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, aralarında emekli 2 albay ve aktif görevde bulunan 1 binbaşı, 2 astsubay ile birlikte 16 kişi gözaltına alındı.

Tokat merkezli 6 ilde tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

28 Nisan 2017 15:51

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli Amasya, Bursa, Kırıkkale, Kocaeli ve Şırnak'ta 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 377 adet altın sikke, 52 adet gümüş sikke, 55 adet bronz sikke, 3 santimetre ebadında heykel, 1 afet bronz vazo, 1 adet bronz tabak, 3 adet 9 milimetre tabanca, 150 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 2 adet el dürbünü, 2 adet el telsizi, 2 adet G3 mühimmat, 35 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 2 adet hard disk, 8 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet tablet, 1 adet altın arama detektörü, 1 adet sismik altın arama aparatı, 11 adet harici bellek, 7 adet CD, 1 adet el kamerası, 1 adet L seri 1 dolar ve 7 bin 500 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların polis merkezinde ifade işlemleri devam ediyor. 

Nurhan İçmez


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