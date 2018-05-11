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Tokat Valiliği: 'Bulunan kemik parçaları kayıp çocukla uyum sağladı'

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Reşadiye İlçesine bulunan kemik parçalarının 2.5 yıl önce kaybolan çocuklardan 8 yaşındaki Bayram Erol ile uyum sağladığı açıklandı.

Tokat Valiliği: Bulunan kemik parçaları kayıp çocukla uyum sağladı

11 Mayıs 2018 22:46

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, “29 Aralık 2015 tarihinde Reşadiye ilçesinde kaybolan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı ve 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocuklarla ilgili olarak, olayın duyulmasına müteakip devletin tüm imkanları seferber edilerek bölgede geniş çaplı arama-tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında 8 Mayıs 2018 Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağlamıştır. Kayıp olarak aranan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı isimli çocuğu bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir” denildi. 

Hasan Ay
 

 

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