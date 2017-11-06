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Tokat’a 400 Kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu yapılacak

Tokat’ın Niksar ilçesinde yapılması kararlaştırılan 400 kişilik açık ceza infaz kurumu için Adalet Bakanlığı yetkilileri yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundular.

Tokata 400 Kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu yapılacak

06 Kasım 2017 15:36

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ın Tokat bölgesinde yapılacak açık ceza infaz kurumunun Niksar’a yapılması için gerekli girişimlerde bulunmuş ve girişimler sonucunda açık ceza infaz kurumunun Niksar’a yapılması kararlaştırılmıştı. Niksar’a yapılması kararlaştırılan açık ceza infaz kurumu için Adalet Bakanlığı yetkilileri yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundular.

Çengelli ile Şıhlar bölgesinde incelemelerde bulunan teknik heyet’e Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan eşlik etti.

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "Tokat genelinde Adalet Bakanlığı teknik heyeti tarafından yapılan keşif ve incelemeler sonucunda Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun ilçemizde yapılmasına karar verilmişti. Bugün ise açık ceza infaz kurumu için belirlediğimiz bölgeleri Adalet Bakanlığı Teknik heyetimizle gezdik. Yaklaşık 400 mahkumun kalacağı kurum ilçe ekonomimize değer katacak. Açık Ceza İnfaz Kurumu ilçemize hayırlı olsun. Bu konuda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. 

 

Sedat Özata

 

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