Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi sınırları arasında bulunan Tendürek Dağı'nın Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 korucu, bir uzman çavuş, bir asker ve bir eski korucu şehit olurken, 3 asker ve 1 vatandaş yaralandı.

Şehitler arasında bulunan Tokatlı Uzman Çavuş Adem Akatay’ın baba ocağına acı haber ulaştırıldı. 40 yaşındaki şehidin Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesinin evi Türk bayrakları ile donatılırken, 112 sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Adem Akatay evli ve bir çocuk babasıydı.

Sedat Özata