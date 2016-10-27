Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Kırkbadalları Projesi ile ilgili Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Mahalle Muhtarı Kemal Öğüt ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belediye başkan adaylığı sürecinde projeleri arasında yer alan kırkbadallar projesini başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “99 badalın olduğu bu yerde yapılan çalışmalar sonrasında badal sayısı yüzküsür tane olacak. Buranın tarihi eskilere dayanıyor, tam tarihini bulmak çok mümkün değil. Zamanla merdivenin olduğu bölgede değişiklikler, eklemeler olmuş. Son 60-70 yıldır eskisi ile kalan bir yerdi. Bizde bu eskiyi günümüz şartları ile yenilerken diğer taraftan da görsellik katarak, kırkbadalları kendinden söz ettirecek mekan haline getirilim istedik. 443 bin TL’ye ihalesi yapıldı ve firma tarafından çalışmalar başlatıldı” dedi.

Başkan Eroğlu, alt yapı çalışmalarının ardından yaklaşık 4-5 aylık sürede kırkbadalları projesini tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Buradaki projemiz çok daha büyük. Hac dağı denilen bölgeye seyir terası yapılarak, kırkbadalları oraya kadar uzatmayı düşünüyoruz. 5-6 evle ilgili kamulaştırma çalışmamız var. Ayrıca bu alandaki evlerin dış cephe giydirmelerini yapıp tarihi bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Nurhan İçmez