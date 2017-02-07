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Tokatlı ev hanımı Ayşe Altunordu 64 yaşında ehliyet aldı

Tokatlı ev hanımı Ayşe Altunordu 64 yaşında ehliyet almanın sevincini yaşıyor.

Tokatlı ev hanımı Ayşe Altunordu 64 yaşında ehliyet aldı

07 Şubat 2017 08:54
Tokatlı ev hanımı Ayşe Altunordu 64 yaşında ehliyet aldı - Tıkla İzle

Tokat’ta yaşayan 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi ev hanımı Ayşe Altunordu, uzun yıllardır hayalini kurduğu ehliyetine 64 yaşında kavuştu. İki kez girdiği ehliyet sınavından sonra direksiyon sınavını tek seferde geçen Altunordu, posta ile gelen ehliyetini aldı. Azmi ile çevresindekilere örnek olan Altunordu, öğrenmenin hiçbir zaman zorlu olmadığını, azim ve isteğin çok önemli olduğunu kaydetti. Ehliyet almadan trafiğe çıkmadığının altını çizen Altunordu, “Öğrenmenin yaşı sınırı yok. Heves eden çalışan her şeye muvaffak oluyor. Yaklaşık iki ay yazılı sınavı için gece-gündüz çalıştım. Yazılı sınavı ikinci de geçtim, direksiyonu da tek sınavda geçtim. Ehliyet sınavına yazıldığımı duyanlar ‘sen sınavı kazanırsın’ dediler. Evdekilerden kaza yaparım diye razı olmayanlar oldu ama ehliyetimi kazandım. Tuttuğunu koparan bir kişiyim. Kendime güveniyorum. Ehliyetimin olması çok güzel bir duygu” dedi.

Günlere, misafirliklere artık kendi otomobili ile gidebileceği için mutlu olduğunu belirten Altunordu, “Çocukların işleri oluyordu şimdi ehliyetimi aldım iyi oldu. Gideceğim yerlere artık kendim gidebilirim. O yüzden çok mutluyum. Herkeste ehliyet alsın tavsiye ederim. Trafikte çok fazla heyecanım olmuyor rahatım” diye konuştu.
Sürücü kursu sahibi ve usta öğretici Ömer Faruk Yılmaz, genelde ehliyet almak için kursa başvuranların yaş aralığının 18-35 yaş arası olduğunu belirterek, “Ayşe teyze ehliyet almak için başvurduğunda ilk itibariyle biraz zorluk yaşayacağımızı düşündük. Ama kendisi tuttuğunu koparan bir kişi. Direksiyon sınavını ilk girişte başardı. Türkiye’de şuanda direksiyon sınavı ortalamaları yüzde 55 ile 60 oranında iken bu oran içerisinde Ayşe teyzemiz gayet başarılı, tek girişte ehliyetini aldı. Bunun içinde kendisini tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Nurhan İçmez

Etiketler: Ayşe Altunordu, ehliyet, Tokat


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