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Tokatspor 14 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, 5'i kendi altyapısından olmak üzere toplamda 14 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Tokatspor 14 futbolcu ile sözleşme imzaladı

24 Ağustos 2017 16:29

Tokatspor Adnan Çiçek Tesislerinde gerçekleştirilen törende Tokatspor altyapısından Nailcan Tütüncü, Emrecan Yardımcı ile 2, Bekir Karadeniz’le 3, Berkay Gündüz ve Muratcan Yelkaya ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca Bordo-beyazlı ekip, Giresunspor’dan İsmet Kavuştu, Samsunspor’dan Alperen Pak ve Erkan Çam ile 1 yıllık, Düzcespor’dan Teoman Safa Erkan, Kahramanmaraşspor’dan Akın İsmail Köroğlu, Amedspor’dan Hakan Ateş ile 2 yıllık, Altayspor’dan Muhammet Şükrü Arslan, Batuhan Türk, Sikivrispor’dan Ömer Çubukçu 3 yıllık sözleşme imzalandı. 

Dursun Ekrem Er

Etiketler: Tokatspor


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