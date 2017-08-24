Tokatspor 14 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Tokatspor Adnan Çiçek Tesislerinde gerçekleştirilen törende Tokatspor altyapısından Nailcan Tütüncü, Emrecan Yardımcı ile 2, Bekir Karadeniz’le 3, Berkay Gündüz ve Muratcan Yelkaya ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca Bordo-beyazlı ekip, Giresunspor’dan İsmet Kavuştu, Samsunspor’dan Alperen Pak ve Erkan Çam ile 1 yıllık, Düzcespor’dan Teoman Safa Erkan, Kahramanmaraşspor’dan Akın İsmail Köroğlu, Amedspor’dan Hakan Ateş ile 2 yıllık, Altayspor’dan Muhammet Şükrü Arslan, Batuhan Türk, Sikivrispor’dan Ömer Çubukçu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Dursun Ekrem Er