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Tokatspor 8 futbolcu ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor 8 futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tokatspor 8 futbolcu ile sözleşme imzaladı

10 Ağustos 2017 16:43

Tokatspor Kulübü Adnan Çiçek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Büyükçekmece Tepecikspor'dan Hasan Erbey, Bugsaşspor’dan Murat Cömert, Burak Kara, Yaşar Yurduseven, Arif Çoban, Van Belediyespor'dan Emre Aktaş ve Karagümrükspor'dan Ercüment Eray Ataklı ile Tokatspor altyapısından Recep Türköz 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 

Tokatspor Sözcüsü Cengiz Demir, 4 futbolcunun ardından 8 yeni oyuncuyu daha takıma kazandırdıklarını söyledi. 27 Ağustos tarihinde başlayacak lig maçları öncesi takımın Nevşehir'de bir haftalık kampa gireceğini belirten Demir, transfer çalışmalarının kamp süresince de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Tokatspor'da forma giyen Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'ye attığı gol ile hatırlanan 32 yaşındaki Arif Çoban yuvasına tekrar geri döndüğünü ifade ederek, "Allah razı olsun başkan ve yönetiminden, beni tekrar aralarında görmek istediler. Biz de onları kırmadık, karşılıklı güven anlaşması yaptık. Tekrardan geldik, yuvamıza döndük ve Allah'ın izni ile bundan sonra Tokatspor'un başarısı için mücadele edeceğiz" dedi. 

Nurhan İçmez


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