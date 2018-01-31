Tokatspor Başkanı Arat istifa etti

Başkan Arat sezon başında Tokatspor yönetimsiz kalmasın duygu ve düşüncesiyle, aralarında daha önceki dönemlerde Tokatspor'a başkanlık yapmış isimlerden oluşan yeni yönetimle başkanlık görevine belirli bir süre için kendisinin getirildiğini belirtti.

Arat istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Arkadaşlarımı kırmayıp Tokatspor'a başkanlık görevini şartlı kabul ettim. Geçirmiş olduğum ciddi rahatsızlığa rağmen bu süre zarfında görevimin başında bulunup, elimden geldiğince kulübümüze yardımcı olmaya çalıştım. Hepinizin malumu benim asli görevlerimden en önemlisi Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığıdır. Yukarıda bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı yönetim kurulu üyeliğim devam etmek şartı ile Tokatspor Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve Tokat halkı adına teşekkür ederim" dedi.

Dursun Ekrem Er

