Diğer
Kategoriler

Tokatspor Başkanı Arat istifa etti

TFF 2.Lig takımlarından Tokatspor Kulüp Başkanı Ahmet Arat görevinden istifa etti.

Tokatspor Başkanı Arat istifa etti

31 Ocak 2018 17:02

Başkan Arat sezon başında Tokatspor yönetimsiz kalmasın duygu ve düşüncesiyle, aralarında daha önceki dönemlerde Tokatspor'a başkanlık yapmış isimlerden oluşan yeni yönetimle başkanlık görevine belirli bir süre için kendisinin getirildiğini belirtti. 

Arat istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Arkadaşlarımı kırmayıp Tokatspor'a başkanlık görevini şartlı kabul ettim. Geçirmiş olduğum ciddi rahatsızlığa rağmen bu süre zarfında görevimin başında bulunup, elimden geldiğince kulübümüze yardımcı olmaya çalıştım. Hepinizin malumu benim asli görevlerimden en önemlisi Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığıdır. Yukarıda bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı yönetim kurulu üyeliğim devam etmek şartı ile Tokatspor Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve Tokat halkı adına teşekkür ederim" dedi.  

Dursun Ekrem Er
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç