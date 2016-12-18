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Tokatspor sahaya ay-yıldızlı tişörtle çıktı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Tokatspor, sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maça ay-yıldızlı tişörtle çıkarak, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” yazılı pankart açtı.

Tokatspor sahaya ay-yıldızlı tişörtle çıktı

18 Aralık 2016 14:50

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor’un sahasında Eyüpspor takımı ile karşılaşacağı maç öncesinde Cephe 1969 Taraftar Gurubu üyeleri sahada görevli çevik polisleri sloganlarla tribün önüne davet etti. Taraftar grubu tarafından çiçeklerle karşılanan polislere ayrıca, üzerilerinde Tokatspor yazan polar montlardan hediye edildi. Bu jest sonrasında polis taraftarı selamladı. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’na da çiçek takdim eden taraftarlar, maç boyunca polise destek sloganları attı.

Tokatsporlu futbolcular ise sahaya ay-yıldızlı tişörtler ve üzerinde "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazılı pankartla çıktı. 

Nurhan İçmez

Etiketler: Tokatspor


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