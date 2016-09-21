Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup askerin darbe girişimi sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu esnaf ve iş adamı olan 27 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa ve Karşıyaka Polis Merkezi ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan şahısların sorgu ve ifade işlemleri devam ediyor. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.



Nurhan İçmez