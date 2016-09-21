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Tokat’ta 27 esnaf ve iş adamına FETÖ gözaltısı

Tokat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu esnaf ve iş adamı 27 kişi gözaltına alındı.

Tokatta 27 esnaf ve iş adamına FETÖ gözaltısı

21 Eylül 2016 13:41

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup askerin darbe girişimi sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu esnaf ve iş adamı olan 27 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa ve Karşıyaka Polis Merkezi ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan şahısların sorgu ve ifade işlemleri devam ediyor. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
 

Nurhan İçmez


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