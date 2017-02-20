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Tokat’ta 3 ev alevlere teslim oldu

Tokat’ta gece saatlerinde çıkan yangında 3 ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tokatta 3 ev alevlere teslim oldu

20 Şubat 2017 07:37
Tokat’ta 3 ev alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Cemalettin Mahallesi Hacı İbrahim Sokak'ta Osman Kaya’ta ait iki katlı ahşap evde gece 02.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan Cemil Köse ve Mustafa Yalçın’a ait iki eve sıçradı.

Polis ekipleri evlerde bulunan vatandaşların tahliye etmeye çalışırken, alevlerin sardığı binada balkonda yarı baygın olarak bulunan ev sahiplerinden Osman Kaya’nın oğlu Ömer Kaya polis ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen şahıs hastaneye kaldırıldı. Alevlerin gecenin karanlığını aydınlattığı yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi.

“Ciğerimiz yandı”

Evi yanan mahalle sakinlerinden Mustafa Yalçın, komşularının evinde başlayan yangının kendi evlerine sıçradığını ifade ederek, “Yangının neden çıktığını biliyorum. Herkes gibi bizlerde yatıyorduk. Hanım uyunarak yangını fark etti. Kendimizi evden dışarı zor attık. Evle birlikte bizimde ciğerimiz de yandı” dedi. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: Mustafa Yalçın, osman kaya, Tokat, yangın


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