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Tokat’ta 3 gün süre ile OHAL yasağı

Tokat’ta OHAL kapsamında 3 gün süre ile toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinlikleri yasaklandı.

Tokatta 3 gün süre ile OHAL yasağı

16 Eylül 2016 15:19

Tokat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; son günlerde PKK/KCK terör örgütü tarafından bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda birçok şehit ve yaralananların olduğu, DAEŞ terör örgütü tarafından daha önce düzenledikleri terör saldırıları nedeniyle çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve pek çoğunun da yaralandığı, yine DAEŞ terör örgütünün ve ülkedeki sol franksiyonlu grupların gerçekleştirdikleri toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerde sansasyonel eylem girişiminde bulunabilecekleri değerlendirilmekte olduğu bilgisi verildi.

Yapılan açıklamanın devamında, “Yukarıda belirtilen faaliyetler, Anayasa’nın 121. Maddesi 2. Bendi 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi, 2911 kanunun 17 maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. Maddesi hükmü gereği 16-17-18/09/2016 tarihleri arasında ilimizde toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, stand açma, bildiri dağıtma vb. etkinlikleri yasaklanmıştır” denildi.

Nurhan İçmez 

Etiketler: anayasa, DAEŞ, ohal, Olağanüstü Hal Kanunu, Tokat


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