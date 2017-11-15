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Tokat'ta 558 kilo kaz eti ele geçirildi

Tokat Jandarma komutanlığı tarafından yolcu otobüsünde veteriner sağlık raporu olmayan çuvallarda ve kutulanmış vaziyette 558 kilo kaz eti ve sakatatı ele geçirildi.

Tokatta 558 kilo kaz eti ele geçirildi

15 Kasım 2017 17:32

Edinilen bilgiye göre, Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Erbaa'nın Değirmenli köyü mevkinde D-100 karayolunda yapılan yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagajında yapılan aramada 2 yolcuya ait olduğu tespit edilen çuvallarda ve kutularda bulunan bütün ve parçalı halde 558 kilo kaz eti ve sakatatı ele geçirildi. Veteriner sağlık raporu bulunmayan bütün ve parçalanmış şekilde bulunan kaz etleri imha edilmek üzere Erbaa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslime edildi. İki kişiye 17 bin 200 lira, yolcu otobüs firmasına bin 800 lira, yolcu otobüsü şoförüne de 206 lira olmak üzere toplam 19 bin 206 lira idari para cezası uygulandı.

Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: kaz eti, Tokat

 

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