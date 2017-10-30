Tokat’ta 8 bin 708 öğretmene kitap hediye çeki

Tokat Belediyesi ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Kent Konseyi organizesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan Tokat Kitap Günleri etkinliği öncesinde Belediye Sosyal Tesislerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyacak olan kitap fuarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, çok önemli yayın evleri ve yazarların kitap sevenlerle buluşacağını ifade ederek, "İnşallah Tokat kitaba doyacak, kültüre doyacak Tokat'a da bu yakışır. Tokat Kültür şehri kadim bir şehir" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise Tokat'ta gerçekleştirilecek kitap fuarını büyük bir şans olarak gördüklerini söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise 9 gün sürecek olan kitap fuarında 1 milyon kitapla Tokat'ın buluşacağını belirterek,"Konferanslar, imza günleri, şiiri dinletileri ile her gün etkinlikleri beraberce icra edeceğiz. Her şey hazır, çadır hazır, yayın evleri hazır, kitaplar hazır yazarlar gelecek ama tüm bunlara rağmen eğer içinde insanlar olmazsa, o yayın evlerindeki kitaplardan alma noktasında bir talepte bulunmazsa o zaman yapılan işinde bir ayağı eksik olur" dedi.

Başkan Eroğlu, Öğretmenler Günü hediyesi olarak Tokat genelinde görev yapan 8 bin 708 öğretmene 20 TL'lik hediye çeki vereceklerini ifade ederek,"Her öğretmen gününde hediyeler vermeye çalıştık, bu öğretmenler günü de yaklaştı. En güzel hediyelerden biride kitaptır, kitap fuarı da tam denk gelince Tokat'ımızdaki 8 bin 708 öğretmene biz de kitap konusunda bir hediyemiz olsun. Her bir öğretmenimize 20 TL'lik bir hediye çeki vermek suretiyle, burada bu kitap fuarından alışveriş yapmasını sağlayalım istedik ve tüm öğretmenlerimize de bu konuda böyle bir öğretmenler günü ikramını vermeye çalıştık. Okullarda dağıtmak üzere 5 bin tane kitabı Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Bunlar da ücretsiz bir şekilde okullarımızdaki öğrencilerimize dağıtılmış olacak. Böylece kitap okuma alışkanlığını da daha üst seviyelere çıkartalım istedik" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Eroğlu, kitap günlerinde geçerli olacak olan hediye çeklerini öğretmenlere ulaştırmak üzere okul müdürlerine takdim etti.

Nurhan İçmez

