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Tokat’ta 82 kaçak göçmen yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla giren 82 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Tokatta 82 kaçak göçmen yakalandı

25 Temmuz 2017 23:19

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollar ile Avrupa’ya gitme vaadi ile kandırıp otobüsle yola çıkarılan Afgan, İran ve Pakistan uyruklu 82 kişi, insan kaçakçıları tarafından Tokat’ın Niksar ilçesinde uluslararası D-100 karayolunda yol kenarında bıraktı. Yol kenarında şüpheli durumu fark eden vatandaşlar hemen jandarma ekiplerine haber verdi. D-100 karayolunda çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri 82 kişiyi otobüslere bindirerek Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Afganların bazılarının ise jandarma ekiplerinden kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi.

İlçe merkezinde bir okul bahçesinde gözlem altına alınan yabancı uyruklular daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde Niksar Devlet Hastanesine götürülerek sağlık muayenelerinden geçirildi. 

Yabancı uyruklu göçmenleri yol kenarında bırakarak kaçan otobüs sürücüsü ise jandarmanın takibi sonucu Tosya İlçe Jandarma ekipleri tarafından D-100 karayolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. 

Sedat Özata
 

Etiketler: kaçak göçmen, Tokat


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