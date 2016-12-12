Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde açığa alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan öğretim görevlileri F.Y., H.B. ve Ö.Ş. üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Tokat Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan açılan dava basına kapalı olarak görüldü. Sanık avukatlarının beraat kararını istediği dava 3 Ocak 2017 tarihine ertelendi

FETÖ’nün avukatlar yapılanması

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün avukatlar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan S.A. ile adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan M.B., F.K., Ş.T. ve K.T. Tokat Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 68 sayfalık iddianamede sanıklar, haklarında yöneltilen suçlarla ilgili savunma yaptı.

Basına kapalı olarak görülen duruşma 16 Aralık 2016 tarihine ertelendi.

Nurhan İçmez



