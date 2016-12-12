Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tokat’ta avukat ve öğretim üyelerinin FETÖ davası ertelendi

Tokat’ta avukat ve öğretim üyelerinin FETÖ davası ertelendi

Tokat’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan avukat ve öğretim üyelerinin davası ertelendi.


12 Aralık 2016 11:50

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde açığa alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan öğretim görevlileri F.Y., H.B. ve Ö.Ş. üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Tokat Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan açılan dava basına kapalı olarak görüldü. Sanık avukatlarının beraat kararını istediği dava 3 Ocak 2017 tarihine ertelendi

FETÖ’nün avukatlar yapılanması
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün avukatlar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan S.A. ile adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan M.B., F.K., Ş.T. ve K.T. Tokat Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 68 sayfalık iddianamede sanıklar, haklarında yöneltilen suçlarla ilgili savunma yaptı.
Basına kapalı olarak görülen duruşma 16 Aralık 2016 tarihine ertelendi.

Nurhan İçmez

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç