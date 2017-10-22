Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kavga akşam saatlerinde Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Ali Kış (43) ve Yaşar Demir (43) arkadaşlarıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesine geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Ali Kış ve Yaşar Demir birbirini bıçakla yaraladı. Yaralılardan Yaşar Demir olay yerinden kendisine ait 60 EV 484 plakalı otomobille Erbaa Devlet Hastanesine gitti. Ali Kış ise arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü. Ali Kış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşar Demir ise ameliyata alındı.

Şaban Konyar