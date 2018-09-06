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Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bakkal işletmecisi olan Murat Y. (45), iş yerinden evine dönerken Ayhan Ç. (39) ile karşılaştı. İki arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Ç. yanında bulunan bıçakla Murat Y.'ye saldırdı. Murat Y. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralı Murat Y. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Ayhan Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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