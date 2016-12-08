Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi sonucu yollarda oluşan gizli buzlanma nedeni ile Tokat-Niksar, Tokat-Reşadiye, Tokat-Sivas karayolunda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi. Tokat Niksar yolu Gökdere mevkinde buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil yardım ekipleri ve Tokat Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel mevkisinde buzlanma nedeni ile meydana gelen tek taraflı kazada ise 1 kişi yaralandı.

Nurhan İçmez

TOKAT