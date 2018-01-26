Tokat'ta buzlanma kazalara yol açtı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde oluşan buzlanma kazalara neden oldu. Niksar ilçesinden Tokat'a seyir halinde olan 4 araç farklı noktalarda buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. 3 otomobil sürücüsü kazayı maddi hasarla atlatırken, Yusuf Doğan idaresindeki 34 EU 3203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Karayolları ekiplerinin buzlanan yolda çalışma yaptığı görüldü.

Nurhan İçmez