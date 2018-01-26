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Tokat'ta buzlanma kazalara yol açtı: 5 yaralı

Tokat'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Tokatta buzlanma kazalara yol açtı: 5 yaralı

26 Ocak 2018 11:41
Tokat'ta buzlanma kazalara yol açtı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde oluşan buzlanma kazalara neden oldu. Niksar ilçesinden Tokat'a seyir halinde olan 4 araç farklı noktalarda buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. 3 otomobil sürücüsü kazayı maddi hasarla atlatırken, Yusuf Doğan idaresindeki 34 EU 3203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Karayolları ekiplerinin buzlanan yolda çalışma yaptığı görüldü. 

Nurhan İçmez

Etiketler: buzlanma, kaza, Tokat

 

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