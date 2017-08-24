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Tokat'ta Bylock'tan 6 gözaltı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Bylock kullandığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Tokatta Bylocktan 6 gözaltı

24 Ağustos 2017 14:00

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Niksar, Erbaa ve Sulusaray ilçelerinde daha önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, Bylock'u kullandıkları iddia edilen E.E, S.E, İ.Ç, H.Y, F.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.E, E.E, F.Y. ve H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Ç. ve M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. 

Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Tokat


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