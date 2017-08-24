Tokat'ta Bylock'tan 6 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Niksar, Erbaa ve Sulusaray ilçelerinde daha önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, Bylock'u kullandıkları iddia edilen E.E, S.E, İ.Ç, H.Y, F.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.E, E.E, F.Y. ve H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Ç. ve M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Dursun Ekrem Er

