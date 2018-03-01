Tokat'ta çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Tokat'ta havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle birlikte Şubat ayında badem ve kayısı ağaçları tomurcuklanıp çiçek açmıştı. Mart ayının ilk gününde etkisini gösteren kar, yüksek bölgelerde bulunan çiçekli meyve ağaçlarının üzerine yağdı. Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar ise kar yağışını fotoğraflamak için mesire alanlarına gitti. Gıjgıj tepesinde kar manzarasını cep telefonu ile fotoğraflayan Mustafa Sarıçiçek, "Kar yağışı bu sene beklenenden çok geç geldi. Ağaçlar tomurcuk açtı, bu mevsimde kar yağması çok iyi değil. Bu sene çok fazla meyve yiyemeyeceğiz gibi gözüküyor" dedi.

Nurhan İçmez

