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Tokat'ta dolandırıcılar iş başında

Yapılan tüm uyarılara rağmen kendilerini 'polis ve savcı' gibi kamu görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları vatandaşları soymaya devam ediyor.

Tokatta dolandırıcılar iş başında

07 Şubat 2017 14:19

Tokat’ın Erbaa ilçesinde telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, Karaağaç köyünde imam olan Celal Bakın’ı arayarak bankaya para yatırmasını istediler. Bankaya para yatırmak isteyen 5 çocuk babası 55 yaşındaki imam Celal Bakan’ı polis son anda engelledi.

Celal Bakan’ın evini arayan dolandırıcılar, kendilerini jandarma olarak tanıttı. İmam Bakan’a “FETÖ’den seni tutuklayacaklar, neyin varsa al bankaya yatır” diyerek hesap numaralarını verdi. Bunun üzerine Celal Bakan ilçe merkezine geldi. Evde bulunan çocuklarının şüphesi üzerine durum önce jandarmaya daha sonra ise polise bildirildi. Polis ekipleri ilçede bulunan bankalara giderek Celal Bakan’ı aramaya başladı. Celal Bakan polis ekipleri tarafından son anda PTT şubesi önünde görüldü ve para yatırmaktan son anda kurtarıldı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Celal Bakan telefonda kendisini arayan dolandırıcıların kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, “ ‘FETÖ’den seni tutuklayacaklar. Şurada paran var mı, bankada paran var mı? Bankalarla ne iş yaptın’ dediler. Ben de ‘sadece bankalardan maaş alıyorum, başka bir işim yok’ dedim. ‘Evde altının var mı, ruhsatlı silahın var mı? Jandarma arama yapacak. Neyin varsa al gel dediler’ dediler” şeklinde olayı anlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: dolandırıcılar, Tokat


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