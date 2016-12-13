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Tokat’ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokatta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

13 Aralık 2016 21:14

Edinilen bilgiye göre, Zübeyir Işık’ın kullandığı 60 BF 306 plakalı otomobil, Karayün mevkisinde sürücünün sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ramazan Özdemir idaresindeki 42 TH 567 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulansla kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan yaralılardan durumu ağır olan Nirase Işık (68) ile diğer araçta bulunan Ömer Bahçeci (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Zübeyir Işık, babası Bekir Işık ile diğer araç sürücüsü Ramazan Özdemir ambulanslarla Zile ve Tokat’taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, Tokat, trafik kazası, zile


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