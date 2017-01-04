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Tokat’ta FETÖ operasyonu: 6 askere gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 asker gözaltına alındı.

Tokatta FETÖ operasyonu: 6 askere gözaltı

04 Ocak 2017 14:00

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan, öğretim üyesi olan "Tokat astsubaylar imamı"nın ifadeleri sonrası kentte görev yapan ve meslekten ihraç edilen 9 asker için yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyon da 6 asker gözaltına alınırken, 3 askerin ise firarda oldukları belirlendi.

Ayrıca örgütün mülkiye yapılanması kapsamında A Tipi memur evlerinde kalarak Maliyenin vergi müfettişliği sınavlarının sorularını alıp devlette görev yapan 10 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, 5 müfettişin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan örgütün çözülmesine yönelik yapılan çalışmada itirafçı olan bazı kişilerin tehdit edildiği ortaya çıktı. FETÖ’nün itirafları engellemek için ifadelerinizi geri alın. Biz ifadelerin size işkence yapılarak alındığını Birleşmiş Milletler'e (BM) ileteceğiz” dediği öğrenildi. 

Nurhan İçmez


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