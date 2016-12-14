Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülki yapılanmasına yönelik Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca 100. dönem kaymakamlarına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 2 kaymakamın daha tutuklanması ile tutuklu kaymakam sayısı 29’a yükseldi. Geçen hafta sonu tutuklanan kaymakamlardan 7’sinin görev yerleri ve isimleri şöyle: “Çeltikçi Kaymakamı Ahmet T. O., Hamamözü Kaymakamı Muhammed N., Kabadüz Kaymakamı Yunus C.İ., İhsangazi Kaymakamı Ömer F. Y., Küre Kaymakamı Nesim I., Altınyayla Kaymakamı Medeni B. ve İhsaniye Kaymakamı Hamit B.”

Nurhan İçmez