Tokat'ta gece meydana gelen kaza sabah fark edildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; eski Tokat-Turhal karayolu Kömeç köyü yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen kazada Ruhi İ. idaresindeki 60 DR 649 plakalı otomobil, virajlı alamayarak kiraz bahçesine uçtu. Gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, sabah yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı sonucu ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, şarampole uçan otomobilin arka koltuğunda bulunan Bekir M.'nin (40) hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta ağır yaralı olarak bulunan O.C. de ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenaze ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı yaptıktan sonra olay yerinden ayrılan sürücü Ruhi İ., jandarma ekiplerinin çalışması sonrası gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nurhan İçmez