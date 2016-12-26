Tokat’ta kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Başçiftlik ilçesi sınırlarında bulunan Üçoluk Göleti eksi 15 dereceye yaklaşan soğuk hava nedeni ile dondu. Başçiftlik’e 5 kilometre, Niksar’a 29 kilometre uzaklıkta tarımsal sulama amacıyla yaptırılan gölet doğa harikası görüntüler oluşturdu. Başçiftlik karayolu üzerinde bulunan göleti yoldan gelip geçenlerin dikkatini çekerken, gölet üzerinde basın mensupları da hatıra fotoğrafı çekindi. Yaklaşık 15 santimetre kalınlıkta buz tutan göletin yüzeyinde gazeteciler dolaştı.

Yöre sakinlerinden Abdullah Bolat, sulama amaçlı kullanılan göletin genellikle kış aylarında donduğunu söyledi.

Nurhan İçmez

