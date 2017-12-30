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Tokat’ta, 'Güven Huzur Uygulaması'

Ülke genelinde olduğu gibi Tokat’ta da yılbaşına sayılı günler kala polis ve jandarma ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Tokatta, Güven Huzur Uygulaması

30 Aralık 2017 01:24

Kamu düzenini, emniyet ve asayişi bozmayı hedef alan terör ve suç örgütlerinin her türlü faaliyetlerine engel olmak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ederek huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçlar ile her türlü suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak “Müşterek Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde 13 ayrı noktada yol kontrol uygulaması ve 109 umuma açık yer kontrolü yapıldı. Uygulamaya 549 personel, 2 köpek unsuru (Bomba Arama ve Erzak Tespit ) katıldı. 3 bin 240 şahsın sorgusu yapılırken, 5 aranan şahıs (arama kaydı bulunan) ve 1 silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ PDY) suçundan aranan şahıs yakalanmış, 2 şahsa adli işlem yapıldı. 1043 araç kontrol edilerek 18 araca 3 bin 425 TL ceza tatbik edilirken, 4 araç trafikten men edildi. Uygulamada 2 adet 9 mm tabanca ve bu tabancalara ait 21 adet mermi ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada ise 4 bin 125 şahıs 725 araç 126 umuma açık yer kontrol edilirken, asayiş yönünden 5 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulamada 3 adet kuru sıkı tabanca taşınmasına idari işlem yapılırken, 4 iş yerine ruhsatsız çalışmaktan 3 iş yerine ise sigara içilmesine izin verilmesinden dolayı idari işlem yapıldı. Trafik yönünden ise 31 araç sürücüsüne 29 bin 629 trafik idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Nurhan İçmez
 

Etiketler: asayiş, Tokat

 

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