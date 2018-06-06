Tokat'ta hayvan dolandırıcılığı operasyonu: 7 tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçeleri ile çevre illerde büyükbaş, küçükbaş hayvan alım satımına bağlı farklı zamanlarda meydana gelen dolandırıcılık olayına karışan şüphelilere yönelik olarak 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hayvan dolandırıcılığına karıştığı değerlendirilen 1'i kadın 13 şüpheli operasyon sonucu gözaltına alındı. Turhal Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklama istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden E.B, B.S, Ö.T, A.K, S.Ö, D.D, O.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol, il ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Nurhan İçmez

