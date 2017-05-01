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Tokat’ta kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kardeş suçüstü yakalandı.

Tokatta kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

01 Mayıs 2017 12:16

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesi Gündoğan köyünde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kazıda kullanılan malzemeyle birlikte 4 kardeş suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kiralık bir otomobille kaçak kazı yapmak üzere olay yerine geldikleri tespit edilen N.Y, K.Y, K.Y ve F.Y jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Nurhan İçmez

Etiketler: kazı, suç üstü, Tokat


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