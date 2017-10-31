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Tokat'ta kaçak sigara ve içki operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan otobüste yolculuk yapan bir kişinin valizinden 330 paket kaçak sigara ve toplamda 4 buçuk litre olan 6 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tokatta kaçak sigara ve içki operasyonu

31 Ekim 2017 15:48

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan Değirmenli köyü mevkinde yol emniyet ve kontrol çalışması yaptı. Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcuya ait valizlerin içerisine gizlenmiş 330 paket kaçak sigara ve 6 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliye 5 bin 43 lira idari para cezası, yolcu otobüs şoförüne ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 206 lira idari yaptırım cezası uygulandı. 

Dursun Ekrem Er
 

 

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