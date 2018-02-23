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Tokat'ta kaçakçılık operasyonunda 'hayalet silah' ele geçirildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 adet 'hayalet silah' diye bilinen Glock tabanca ele geçirildi.

Tokatta kaçakçılık operasyonunda hayalet silah ele geçirildi

23 Şubat 2018 14:48

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yaklaşık 3 aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Turhal ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda eş zamanlı olarak birçok adrese baskın yapıldı. Şahısların iş yeri, evleri ve araçlarında yapılan aramaylarda 2 adet 'hayalet silah' olarak bilinen Glock tabanca, ruhsatsız 8 adet tabanca, bir av tüfeği ile 135 mermi ve 25 adet av fişeği ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan V.İ, E.K, H.Di O.Ş, A.K. ve M.G.G., ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. 

Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: glock, silah, tabanca, Tokat

 

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