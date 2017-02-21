Diğer
Kategoriler

Tokat'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Tokat’ta işçi emeklisi 75 yaşındaki Ahmet Gürses, kanser hastası olan eşinin ameliyat olacağı gün evinde ölü olarak bulundu.


21 Şubat 2017 14:18

Yapılan ön incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Ahmet Gürses’ten sabah saatlerinde haber alamayan yakınları evin birinci katındaki odasına çıktı. Torunu, dedesini hareketsiz olarak yatağında yatar vaziyette buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, yapılan ön incelemede sobadan sızan gazdan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi ameliyat olacağı gün hayatını kaybetti

Yaşlı adamın gelini Hanife Gürses, kayınvalidesi Ayşe Gürses’ın (73) ameliyat olmak üzere hastanede kaldığı gün kayınpederini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Gürses, “Kayınvalidemi akşam yoğun bakıma aldılar hastaneden eve geldik.

Kayınpederim bize geldi ve çay içtik. Daha sonra üst kata kendi evine çıktı. Sabah kalktığımızda kapıyı çaldım, açmayınca şüphelendik. Oğlum pencereden içeri baktı. Dedesinin hareketsiz yattığını görünce 'pencereyi içeri it' dedim. Pencere açılınca içeri girerek kapıyı açtı. Üzücü durumla karşılaştık. Eşi bugün ameliyat olacaktı” diye konuştu.

Nurhan İçmez
 

Etiketler: karbonmonoksit zehirlenmesi, Tokat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!