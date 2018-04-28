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Tokat’ta kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tokatta kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

28 Nisan 2018 23:23

Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesi Ata yolu Pazar karayolu kavşağında Asena İ. idaresindeki 06 BD 1950 plakalı otomobil ile Halil Ömrü U. yönetimindeki 60 ZV 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Zile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kısa süreli aksama yaşanan trafik araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü. 

Yaşar Erkan İçen
 

 

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