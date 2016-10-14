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Tokat’ta kayyum atanan 11 şirket TMSF’ye devredildi

Tokat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansman desteği sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan 7’si eğitim şirketi olmak üzere toplam 11 şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.


14 Ekim 2016 11:49

Tokat Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kentte 7 eğitim şirketi ile Dinç Plaza, Dimteks A.Ş, Pırlanta Kuyumculuk, Prizma İnşaat’a kayyum atanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca ve devirle kayyumların görevleri sona erdi. Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan KHK'ya göre terör örgütleriyle bağlantısı olan şirketlere atanan kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. Söz konusu şirketlerde çalışan işçilerin durumunun ise iş yerlerinin satılması veya devam ettirilmesi kararına göre netleşeceği bildirildi.
 

Nurhan İçmez
 


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