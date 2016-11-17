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Tokat'ta kaza anı kamerada

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evine gitmek için binmeye çalıştığı halk minibüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı.

Tokatta kaza anı kamerada

17 Kasım 2016 16:26
Tokat'ta kaza anı kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi’nde meydana geldi. Sultan Akar (82) evine gitmek için yol kenarında beklediği sırada binmek istediği halk minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Sultan Akar yolun kenarında minibüs kendisine doğru yaklaşırken el ile işareti yaparak minibüse binmek istiyor. Yaşlı kadının işaretini gören Harun Cinbaş (36) yönetimindeki 60 M 1828 plakalı minibüs yolun kenarına yaklaşıyor, ancak araç duramayınca yaşlı kadına çarpıyor. Minibüs yaşlı kadına çarptıktan birkaç metre sonra durmayı başarıyor. 

Kaza sonucu Sultan Akar 112 ambulansıyla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akar, Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 


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