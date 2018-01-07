Tokat’ta keçi hırsızlığı

Niksar’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ferit Bekar, hırsızlık şoku yaşadı. Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak Salı günü meydana gelen olayda, Ferit Bekar cep telefonu ile çevre köyden tanıdıkların aradığını ve yaklaşık 10 tane keçisinin köy civarında bulunduğunu öğrendi. Apar topar ilçe merkezinden yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan ve 130 tane keçinin bulunduğu ağıla giden Bekar, büyük bir şok yaşadı. Ağılda keçilerin çalındığını ve diğer keçileri de çevreye dağılmış vaziyette gören Bekar, durumu jandarma ve polise haber verdi.

1996 yılından bu yana yaklaşık 21 yıldır hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Bekar, “Olaydan bir gün evvel hayvanlarımı otlattım, daha sonra ağıla koydum ve sonra yaklaşık 6 kilometre uzakta olan evime döndüm. Beni birisi takip mi etti ne oldu anlamadım. Olay akşam 19.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında oldu hayvanları gece götürmüşler muhtemelen. İlçeye bağlı Ardıçlı köyünden köylüler beni arayarak köyde keçilerin olduğunu bildirdiler ben de apar topar hayvanların ağılına gittim. Çalındıklarını anlayınca hemen durumu polise ve jandarmaya bildirdim. Hayvanların ağılını köpekler bekliyor ama köpeklerden sadece birisi kimseyi yaklaştırmıyor ama ona da ya vurdular ya da ekmek et gibi yiyecek vererek sakinleştirmiş olmalılar, diğer köpeğimi de almışlar götürmüşler” dedi.

Keçilerin karanlıkta yürümediğinin altını çizen Bekar, “Toplamda 130 tane keçim vardı, 100 kadarını götürmüşler ama karanlıkta bir kısmı ormana dağılmış kaçmış, kaçanlar da burada dağlarda tek tük kayalar arasında çıktı. Karanlık bastıktan sonra keçi hayvanı yol gitmez, ağılının yüz metre çevresine bile gitmez. Bu hayvanların karanlıkta gidebilmesi için şiddet görmüş olmaları lazım, belki de yolda öldürdükleri bile olmuştur. Normalde ben çoğunlukla hayvanların yanında ağılda kalıyorum, erzak almak için traktörle ya da at sırtında ilçe merkezine gittiğim zamanlar oluyor, bazen de eve gidip ertesi gün geldiğim zamanda oluyor, bunu fırsat bilmiş olabilirler. Hayvanlara eziyet ederek vurarak sürükleyerek buradan götürmüşler. Sonra izleri takip ettiğimde mezarlık kenarında muhtemelen arabalara koyarak götürmüşler” diye konuştu.

“Bu hayvanlar benim hem geçim kaynağım hem hobimdi'

Bekar, çalınan keçilerin gebe olduğunu da belirterek, “Bu hayvanlar benim hem geçim kaynağım hem de hobimdi, bunlar benim evimdeki iki evladım gibidir. Kendi çocuklarım gibi severdim ben bunları, bir metre karda bile ben bu yolları yürüyerek gelip hayvanlarımla ilgileniyordum. Her türlü hizmetlerini yapıyordum. 130 tane keçim vardı 90 tanesi çalındı. Çalınan keçilerin hepsi 2,5 aylık yüklüydü gebeydi, Mart ayının 25’inde doğumları başlayacak o hayvanların bunları kesmeye vicdanları el verebilecek mi, şu an iki ayı var o hayvanların doğurmaya, hepsinin karnında yavruları var hepsi de doğuracaktı. Çok mağdur oldum, ben yaklaşık 90 bin TL kredi çekerek bu hayvanları bu hale getirdim. Hayvanlar gitti, 90 bin TL kredim bankada yatıyor, şimdi yaklaşık 80 bin TL değerinde hayvanlarım da çalındı, benim zararım ve mağduriyetim ikiye katlandı. Şimdi ben bu krediyi nasıl öderim onu düşünüyorum. Hayvanlarımın bulunmasını ve bunu bana yapanların bir başkasına yapmaması için tüm yetkililerden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

Hayvanların ağıldan çıkarıldıktan sonra ormanlık alana götürüldüğünü ve kamyona bindirildiğini savunan Bekar, hayvanlarının kesilmeden önce bulunması için dua ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Özata

