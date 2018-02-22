Tokat'ta ne yenir, meşhur yöresel yemekleri nelerdir, meşhur yiyecekleri nelerdir?

Tokatta ne yenir? Tokat lezzetleri nelerdir? Zengin bir sofra kültürüne sahip olan Tokat ilimizin meşhur yemekleri nelerdir? Tokat'ın meşhur yiyecekleri neler, Tokatta ne yenir? İşte Tokat'ın lezzetlerini ele aldığımız detaylı haberimiz... Cümlelerle anlatılamaz lezzetler bütünü... Eşsiz tabiat güzelliğini, tarihini, coğrafyasını, kültürünü yansıtan; birçok tarihî figüre, sanatçıya ve gezgine yüzyıllar boyunca ilham veren şehir... Yolumuz bu hafta Tokat’a düştü. Hiç şüphesiz Tokat, Anadolu’nun en özgün ve lezzetli mutfaklarından biri. Bunu da Yeşilırmak ile Kelkit havzalarının bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olmasına ve 6 bin yıllık tarihî boyunca hem ticaret hem kültür merkezi olmasına borçlu.

Dünyaca ünlü bağ yaprağı, baş döndüren armutları, yüz akı kirazı, müthiş lezzetli mahlep, tadı özgün, kokusu mis yerli kazova domatesi, sağlıklı ve doğal kuşburnu. Dünyanın en kaliteli cevizi, dünyada örneği olmayan narince üzümü, yok denecek kadar ince zarlı benzersiz biberi, mercimek ve yarması... Daha sayamadığımız pek çok ürünüyle Tokat, âdeta cennet. Ayrıca Herek ve Karakaya gibi lezzetini korumayı başarmış özgün küçükbaş hayvan ırklarına da sahip.

Anadolu’nun birçok yöresinde bulunan yemeklerin dışında orijinal lezzetleri var: Bacaklı Çorba, Bütün Çorba, Düğü Çorbası, Helle Çorbası, Alaca Patlıcan, Dolma İçi, Çemenli, Pehlili Pilav, Düğü Tavası, Ferfene, Etli Pırasa Sarması, Ispanaklı Mıhlama, Patlıcan Turşulu, Sohta Cörme, Hıçın, Tımbıl, Nivik, Çakır Pilav, Üzümlü Pilav, Tis Böreği, Gelmiş, Cıstıl, Dene Hasuda, Erik Çiri, Kesme Yufka, Kavlak Börek, Yaş Börek, Güdül, Sini Çevirme.

Kebapların en görkemlisi, hazırlanmasından sunulmasına kadar tam bir başyapıt olan Tokat Kebabı; etlisi, baklalısı ve eriklisiyle çeşitli yaprak sarmaları, Bat, Çalma Pekmez, Çemen, Köme, pişirilmeden yenilebilen Bez Sucuk... Saymakla bitmiyor. Kentin mutfağı, Tokat evlerinin şekillenmesinde de önemli rol oynamış. Neredeyse tüm eski evlerde konserve, salça, peynir ve yaprak gibi ürünler için “Kiler” bulunur.

Tokat’ın mutfak anlamında en önemli isimlerinin başında şüphesiz Hasan Erdem gelir. Saklı Bahçe ile kalıcı bir değer oluşturan Ender Gürdere; yöreye bir ömür adayan Namık Koplu ve kahvaltı kültürüne yeni bir soluk getiren diş doktoru Necla Peri de dikkat çeken isimler... Şüphesiz ki Tokat’tan bir dünya markası çıkaran Diren ailesi ve DİMES unutulmaz, unutulamaz. Buraya kadar her şey şahane fakat birkaç kurum ya da kişinin gayreti yeterli değil. Korkarım ki yöneticiler, yavaş yavaş yok olan bu muhteşem gastronomi zenginliğinin farkında değil. Tokat bulunduğu konum, elindeki varlıklarla düşünüldüğünde ne yazık ki hak ettiği yerde değil. Yapılması gereken; bilhassa yöneticiler için farkında olmak ve doğru adımlar atmak. Hepsi bu.

ALMADAN DÖNME

Bez Sucuk, Çalma Pekmez,

Cevizli Çörek, Narince

Yaprak, Kuşburnu,

Çemen, Tokat Yazması.

NEREDE YENİR

Tokat Kebabı: Saklı Bahçe, İşeri Petrol, Ata Ocağı

Cevizli Çörek ve Yağlı: Çökeleğin Oğlu

Çökelekli Katmer: Saklı Bahçe

BAT

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çorba kaşığı domates salçası

2 adet kabuğu soyulmamış çekirdekleri alınarak küp doğranmış domates

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

4 dal ince doğranmış yeşil soğan

6 dal ince doğranmış dereotu

1 çorba kaşığı kuru reyhan veya 4 dal ince doğranmış taze reyhan

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Salamura asma yaprağı 200 g

Yapılışı

Yeşil mercimek, 4 su bardağı su ve tuz ile pişirilir (çok yumuşamasına izin vermeyiniz). Soğumaya bırakılır (suyu süzülmeden). Soğumuş olan sulu mercimeğimize salça ilave edilerek karıştırılır. Ardından kalan bütün malzemeler sulu karışımımıza çiğ olarak eklenir ve salamura asma yaprağı eşliğinde servis edilir.

EKTİ BİÇTİ PİŞİRDİ

Tijen Ziyal 1963 Ankara doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Evli, üç evlat sahibi. Klasik bir anne. 2001-2003 yılları arasında çalışma hayatına başlıyor. Batik firması Genel Müdürlüğü görevinde, kurumsal kimlik ve mağazacılık sektörünün ilk temellerini atıyor. O yıllarda Hong Kong Trade Center’a katılan ilk ve tek Türk firması unvanı ile yurda başarı getiriyor. Aslında buraya kadar Tijen Ziyal, ilgimizin dışında ama tüketmek üzerine kurulu bir hayat yerine ülkemiz için üretmeyi, iz bırakmayı seçince radarımıza girdi. Bu çerçevede ilk adımını, 2013’te dünyada global mevsim değişiklikleri ve tarımla etkileşimini izlemek ile atıyor.

Bitkilerin gücü keşfedince Türkiye’nin bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla bir biyoçeşitlilik sahip olduğunu öğrenmiş. Tıbbi bitkileri tanımak ve onlardan sağlık amaçlı yararlanmak konusunda atalarımızın hassasiyetinin farkına varmış. Konuya dair kişi ve kurumları harekete davet etmek düşüncesiyle işe koyulmuş.

Beyaz dut meyvesi içindeki saf şifayı paylaşmak amacıyla başladığı serüveninde tarım sektöründe ülkemizin kalkınması adına öncü görevi üstlenmiş. “Sağlıklı beslenme ile olur” diyerek atalarımızdan bize kalan tarım kültürüne ve cömert topraklarımıza hak ettiği değeri kazandırmayı amaçlamış. Bu amaçla kurduğu araştırma ortamı ürünlerini IMMUNFLEX markası ile kamuoyu ile paylaşıyor. Bu çalışmalarda üniversitelerin desteğini alıyor. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi ile de çalışmalar sürdürüyor. Erzincan’nın Kemaliye ilçesinde 2017 yılı Aralık ayında belediye ile bir iş birliği anlaşması imzalamışlar. Onlara tahsis edilen 1000 metrekare arsada bitki kurutma, pekmez üretim tesisi ve bir araştırma laboratuvarı projeleri bulunuyor. Yani bir ilin, ilçenin ekonomik geleceğine ilişkin çok önemli bir çaba içinde. Özetle; ülkemizin Tijen Ziyal gibi üreten, ürettiğinin farkında olarak anlatan, paylaşan insanlara her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Yüreğiniz gibi yolunuz da açık olsun.

AYVA TATLISI

Malzemeler:

2 adet ayva

4 Türk kahvesi fincanı toz şeker

2 Türk kahvesi fincanı su

100 g Kaymak

100 g Dövülmüş Antep fıstığı

Yapılışı

Ayvalar soyulur, ortadan ikiye kesilir ve çekirdekleri alınarak bir kenara ayrılır (çekirdekler sonradan kullanılacak). Ayvaların çekirdek hazneleri iyice temizlenir yıkanır, bir tencereye alınır. Ayvaların üzerine şeker su ve ayva çekirdekleri ilave edilip tencerenin ağzı kapatılır. Ayvalar iyice yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirilir. Pişen ayvalar bir kaba alınır ve soğumaya bırakılır. Ardından ortaları kaymakla doldurulur, üzerlerine Antep fıstığı dökülerek soğuk servis edilir.

TOKAT'IN DOĞAL GÜZELLİKLERİ NELEDİR?

TOPÇAM YAYLASI Tokat il merkezine 15.km ve 1600 metre yükseklikteki Topçam yaylası temiz havası ve gür ormanları ile olağanüstü bir güzelliğe sahiptir.Yazın yayla evlerinde kalan insanların sıcak konukseverliği misafirleri memnun etmektedir.

SELEMEN YAYLASI Tarih, kültür ve doğal zenginliğin bir arada en üst seviyeye ulaştığı yaylamızdır.1514 yılında çaldıran seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, ordusu ile bu yaylada konaklamış ve Cuma namazını bu yaylada kılmıştır.O günden günümüze kadar ilkbahardan itibaren ilk kar düşene kadar her Cuma günü Selemen ‘de yayla pazarı kurulmaktadır.Kurulan pazarda hala mübadele usulü alışverişin yapılıyor olması, yörenin kültürel zenginliğini gösterir.

BATMANTAŞ YAYLASI: İl merkezine 28 km uzaklıkta ve 1850 metre yükseklikteki Batmantaş Yaylası sık ve gür çam ormanları tertemiz yayla havası ve buz gibi suları ile yayla turizminde hizmet etmeyi beklemektedir.

AKBELEN ( BİZERİ) YAYLASI: Tokat il merkezine 29 km uzaklıktadır.Çevrenin en büyük yaylasıdır.(1740 metre).Çim kayağına uygun geniş kırsal alanı, çam ve kayın ağaçlarından oluşan muhteşem manzaralı ormanlarla çevrilidir.

DUMANLI YAYLASI: İl merkezine 70 km. uzaklıkta ve 2578 metre yükseklikteki Dumanlı yaylasında rengarenk yayla çiçeklerinin görüntüsü, insanın yaşam sevincini bir kat daha arttırmaktadır.Dumanlı yaylası zinciri çevresinde başta Çatak Yaylası olmak üzere 40 dan fazla yayla bulunmaktadır.

ÇAMİÇİ YAYLASI:Tokat’ın Karadeniz’ e açılan dağları üzerinde bulunan Çamiçi yaylası yazın insanlara konaklama hizmeti vermektedir.Her yıl Niksar Belediyesince Çamiçi yayla şenlikleri burada düzenlenmektedir.Çamiçi yaylasında Turizm Bakanlığından yatırım belgeli tesis yanında nitelikli apart konaklama yerleri ve lokantalar yaz kış hizmet sunmaktadır.

ZİNAV GÖLÜ: Reşadiye İlçesinin Yolüstü ( Meğedün) Köyüne 3 Km uzaklıktadır.Gölün suları tatlıdır.Göl bir dere ve küçük sularla beslenir.Ortalama 1.5 km2 alana sahiptir.Gideğeninden ( Gölyalağından) boşalan sular, Kelkit Çayı’na ulaşır.Kenarında bataklık yerler yoktur.Ortalama derinlik 10-15 m. Civarındadır.Etrafı korunmaya alınmış orman alanıdır.Gölde kızılkanat denilen çok lezzetli bir tatlı su balık türü yaşamaktadır.

KAZ GÖLÜ: Tamamına yakını sazlıklarla kaplı olan Kaz Gölünün kıyısında akşam güneşinin batışını seyretmek yeterde artar bile .Saksağan, akleylek, angıt, alaca balıkçıl, akkuyruk, sallayan, karatavuk, küçük batağan gibi onlarca çeşit kuşu barındıran Kaz gölünde sazlar arasında ilkel sallarla gezinti yapmanın heyecanını yaşamak apayrı bir zevktir.Orman Bakanlığınca Kaz Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak tefrik edilerek avlanma yasaklandıktan sonra kuş türleri artmıştır.

GÖLLÜ KÖY GÖLÜ: Reşadiye ilçesinin aynı isimle anılan köyü sınırları içerisinde yer alan göl doğal bir güzelliğe sahiptir.

MESİRE YERLERİ

Gıj gıj tepesi: Tüm haşmetiyle Tokat’ın bir bölümünü kuşatan gıj gıj tepesi, özellikle sıcak havalarda Tokatlıların serinlemek için çıktıkları, çam kokularının buram buram yayıldığı, Tokat’ı adeta uçaktan seyrediyor havası veren olağanüstü güzellikte bir mesire yeridir.Gümenek:tarihi Komana Pontika yerleşim yeri üzerinde yer alır.Tokat’a 10 km .mesafededir.Tozanlı çayının etrafını çevreleyen asırlık ulu ağaçların altında serinleyerek piknik yapmanın zevki bambaşkadır.Özellikle hafta sonları Tokatlıların ilk uğrak yeridir.

Belediye Şehitler Parkı: Şehir merkezinde Yeşilırmak etrafında belediyece düzenlenmiş şehitler parkı, özellikle akşam saatlerinde Tokatlıların semaverde çay içme keyfini yaşadığı güzel bir mekandır.

Ayrıca :Topçam Tekmezar, Batmantaş Yaylası, Alan yaylası, Gözova Regülatörü, Gökçeyol Göleti, Almus Orman evleri, Almus Belediye Parkı, Çatak Yaylası, Niksar Çamiçi Yaylası, Ayvaz Parkı, Erbaa Düden Gölü, Reşadiye Zinav Gölü, Kurt Gölü, Selemen Yaylası, Zile-Şeyh Ahmet, Esvap Çayı, Başçiftlik Düden Yaylası, Sulusaray-Kaplıcalar, Artova Alçakgedik, Baraj bölgemizin mesire yerlerinin başında gelir.

Türkiye gazetesi