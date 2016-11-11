Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Serenli beldesindeki ormanlık alanda bir gün önce saat 11.00 saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Tokat, Samsun, Amasya, Giresun, Sivas, Çorum illerinden gelen ekiplerin katıldığı yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar ve askerlerde destek veriyor. Orman işletme ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları, arazinin sarp olması nedeniyle güçlükle devam ediyor. Tokat Valisi Cevdet Can, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının yaklaşık 75 hektar alanda etkili olduğunu söyledi. Ekiplerin gece gündüz çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Vali Can, yangın söndürme uçaklarıyla yangına müdahale edileceğini kaydetti.

Nurhan İçmez-Sedat Özata

TOKAT