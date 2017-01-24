Edinilen bilgiye göre, Orhan Erek (43) idaresindeki 60 KE 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Behzat Bulvarı Tokat Defterdarlığı yakınlarında dereye uçtu. Su seviyesinin düşük olduğu dereye düşen otomobilde yaralanan sürücüye Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri müdahale etti. Sedye ile ambulansa alınan yaralı, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Erek, arkasından gelen bir aracın kendisine çarpması sonucu kaza yaptığını ileri sürdü. Olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise derede su seviyesinin az olmasının muhtemel bir can kaybını önlediğini kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Nurhan İçmez

