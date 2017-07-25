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Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokatta otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

25 Temmuz 2017 22:15

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Kireçköprü mevkiinde meydana gelen kazada Yunus Emre Turhan idaresindeki 60 NN 132 plakalı otomobil ilçe merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çanakçı Deresine uçtu. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü Turhan ile yanında bulunan arkadaşı Yusuf Kaan Eryılmaz bir süre dere içerisinde kurtarılmayı bekledi. Niksar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dereden çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Derede ters şekilde duran araç ise kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sedat Özata
 


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