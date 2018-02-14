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Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Tokatta otomobil elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

14 Şubat 2018 00:37

Kaza, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilen Abdullah D. (24) kontrolündeki 77 DP 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Hamide (62), Asiye (33), Nurcan (38), Medine (4), Merve (7) ve Yusuf D. (3) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf D. ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şaban Konyar
 

 

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