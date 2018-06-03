Diğer
Kategoriler

Tokat'ta otomobil ile patpat çarpıştı: 10 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Tokatta otomobil ile patpat çarpıştı: 10 yaralı

03 Haziran 2018 00:05

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı Karayaka Köprüsü girişinde meydana geldi. İlçeye bağlı Salkımören Köyünden şehir merkezine giden Havvas Alıcı (33) yönetimindeki 60 KK 745 plakalı otomobil Karakaya Köprüsü girişinde Abdullah Altın (24) yönetimindeki hafriyat yüklü patpat ile çarpıştı. Kazada patpat ve otomobil sürücüleriyle birlikte Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (48), Nisanur Alıcı (4), Badegül Alıcı (6), Durdane Sarı (65), İbrahim Alıcı (59) ile patpatta bulunan Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç