Tokat’ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Tokat-Niksar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niksar istikametine seyir halinde olan Doğucan Zengin’in (27) kullandığı 46 VB 563 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Esat Yılmaz (43) idaresindeki 60 ZD 631 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan 2 yaşındaki Yiğit Erdem Zengin ve Şerife Zengin (26) ile traktörde bulunan Sercan Yaşar (21) yaralandı. Kaza mahalli yakınındaki akaryakıt istasyonu çalışanları hemen yardıma koşarak yaralıları araçlardan çıkardılar.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sedat Özata

